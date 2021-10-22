Непривитые могут без самоизоляции приезжать в Латвию из четырех европейских стран

Жители без сертификатов Covid-19 могут въехать в Латвию без самоизоляции из Италии, Испании, Мальты и Ватикана. Об этом свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Данные ЦПКЗ показывают, что 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии составляет 1256,8, а неделю назад составлял 864,4. Средний показатель по ЕС-ЕЭЗ за неделю сейчас — 190,2.

В Эстонии показатель вырос и на прошлой неделе достиг 1086,6 (859,2 неделей ранее). Литовский показатель увеличился с 972,2 до 1163,3.

За пределами ЕС и ЕЭЗ невакцинированные должны соблюдать самоизоляцию после возвращения из Великобритании, Чили, Сингапура, Иордании, Австралии и Украины. Среди "зеленых" неевропейских направлений — Катар, Уругвай, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Новая Зеландия, Тайвань, Кувейт, Макао и Гонг-Конг.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневный кумулятивный показатель Covid-19 на 100 000 населения превышает 75, нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Время самоизоляции может быть сокращено, если на седьмой день сделать повторный тест и записать его результат в сертификате.

Лица, привитые от Covid-19 и переболевшие им, могут не соблюдать самоизоляцию, как и дети в возрасте до 12 лет, путешествующие со взрослыми. Однако в таком случае в течение десяти дней они не должны иметь тесных контактов с людьми вне дома, не посещать массовые мероприятия, детские коллективы и пользоваться общественным транспортом.