Непривитые от Covid-19 смогут без самоизоляции въезжать в Латвию из девяти стран Европы

Не привитые от "Covid-19" не должны соблюдать карантин после въезда в Латвию из девяти стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), сообщает LETA со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Изоляцию не нужно соблюдать, прибывая в Латвию из Испании, Лихтенштейна, Сан-Марино, Монако, Мальты, Чехии, Венгрии, Польши и Ватикана.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом в Латвии на 100 000 населения, по данным ЦПКЗ, составляет 580,9 случаев, по сравнению с 398 случаями неделей ранее. Средний показатель заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ составляет сейчас 150.6.

В Эстонии кумулятивная заболеваемость увеличилась до 658,6 (неделей ранее — 529,9). В Литве показатель увеличился с 645,7 до 795,5 случаев.

За пределами ЕС и ЕЭЗ невакцинированные должны соблюдать изоляцию после возвращения из Великобритании, Канады, Сингапура, Иордании, Австралии и Украины.

К "зеленым" зонам в настоящее время относятся Катар, Уругвай, Руанда, Чили, Саудовская Аравия, Южная Корея, Новая Зеландия, Тайвань, Кувейт, Макао и Гонконг.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневный кумулятивный показатель "Covid-19" на 100 000 населения превышает 75, нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию.Это время может быть сокращено, если на седьмой день сделать повторный тест и записать его результат в сертификате.

Лица, привитые от "Covid-19" и переболевшие им, могут не соблюдать самоизоляцию, как и дети в возрасте до 12 лет, путешествующие со взрослыми. Однако в таком случае в течение десяти дней они не должны иметь тесных контактов с людьми вне дома, не посещать массовые мероприятия, детские коллективы и пользоваться общественным транспортом.