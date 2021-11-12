Непривитые от Covid-19 смогут не соблюдать самоизоляцию после въезда из трех стран Европы

Непривитые от Covid-19 смогут не соблюдать самоизоляцию после въезда в Латвию из трех стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ).

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Не нужно соблюдать изоляцию, прибывая в Латвию из Испании, Мальты и Ватикана.

Согласно данным ЦПКЗ, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения за неделю сократился в Латвии до 1533,3 случая. На прошлой неделе этот показатель составлял 1533,3 случая на 100 000 населения. Средний показатель заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ вырос со 306,2 случая до 383,9 случая.

В Эстонии кумулятивная заболеваемость увеличилась до 1697,8 случая (неделей ранее — 1659,7), в Литве сократилась до 1401,6 случая (неделей ранее — 1493,3) на 100 000 жителей.

За пределами ЕС и ЕЭЗ невакцинированные должны соблюдать самоизоляцию после возвращения из Великобритании, Канады, Уругвая, Чили, Иордании и Австралии.

К "зеленым" странам в настоящее время относятся Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Новая Зеландия, Тайвань, Кувейт, а также Макао и Гонконг.