Непривитым могут запретить посещать торговые центры

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс предложил на заседании Кабмина запретить непривитым посещать торговые центры.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Минздрав предлагает организовывать все мероприятия и услуги не первой необходимости так, чтобы они попадали в "зеленую" или "желтую" зону безопасности. "Зеленые" мероприятия будут только для привитых и переболевших, "желтые" можно будет посещать с отрицательным результатом теста на Covid-19.

В "желтой" зоне, по мнению Минздрава, должны работать музеи и другие культурные места, также к ним должны относиться торговые места площадью более 1500 квадратных метров. Кроме того, работодатели получат право требовать, чтобы очная работа проходила в "зеленом" или "желтом" режиме.

В "красной" зоне остаются услуги первой необходимости — маленькие продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт. При этом будет необходимо соблюдать жесткие требования безопасности, и если будет выявлена вспышка, то деятельность компания, оказывающей услуги, может быть ограничена — либо компания может быть переведена в "желтый" или "зеленый" режим.

В случае критического роста количества больных коронавирусом в больницах, маленькие магазины перейдут в "желтый" режим работы, а большие — в "зеленый".

Предложения, которые 21 сентября представил Минздрав, будут рассматриваться на следующем заседании правительства. Новые правила могут начать действовать 11 октября.