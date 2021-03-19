Непрозрачные траты: уволенные руководители Rīgas meži инвестировали 600 тыс. евро в здание

Члены правления Rīgas meži подозреваются в несоразмерных и непрозрачных тратах из-за решения вложить 600 000 евро в одно из зданий экологического образовательного проекта Zaļā klase, заявили представители Рижской думы, комментируя увольнение руководителя Rīgas meži Айвара Тауриньша и члена правления Юриса Бушкевица.

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В настоящее время на предприятии проводится аудит.

Один из фактов, привлекших внимание руководства думы к Rīgas meži, — это 600 000 евро, потраченные на строительство и оборудование здания. Постройка визуально напоминает охотничий домик, что вызывает сомнения в ее предназначении. Об этом факте в Рижскую думу сообщил осведомитель.

Тауриньш подтвердил агентству LETA, что уволен, но не получил полной информации о том, почему было принято такое решение.

По данным с сайта Rīgas meži, целью проекта Zaļā klase является просвещение и информирование общественности, особенно молодежи, о лесах и их значении в Латвии.

Проект реализуется в несколько этапов на территории Даугавского лесничества Rīgas meži в Огре.

Тауриньш является председателем правления Rīgas meži с момента основания в 2008 году.