Несколько медиков заболели Covid-19 перед второй дозой вакцины
Foto: LETA

Зафиксировано несколько случаев, когда вторую дозу вакцины от Covid-19 пришлось отменить, потому что между первой и второй дозой люди заболели коронавирусом, подтвердила глава государственного совета по иммунизации Даце Завадска в интервью Латвийскому радио.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Она напомнила, что одна доза вакцины не обеспечивает необходимой защиты, поэтому, если заболевание возникло до получения второй вакцины, человек сможет получить вторую дозу, как только выздоровеет.

Завадска добавила, что не рекомендуется пропускать вторую дозу, особенно если для этого нет уважительной причины. Израиль также опубликовал данные о том, что однократная вакцинация не обеспечивает хорошей защиты от вируса. 21-дневный интервал между первой и второй дозами вакцины установлен только для вакцин Pfizer. Для других вакцин, которые Латвия в настоящее время получает или планирует получать, интервал составляет 28 дней.

Глава госсовета по иммунизации также обратила внимание на то, что, согласно наблюдениям, после получения второй дозы вакцины неприятные ощущения более выражены. Например, сильная усталость или боль в месте вакцинации. Однако это нормально и означает, что иммунная система реагирует на вакцину, а симптомы, которые обычно во много раз мягче, чем сама болезнь, длятся всего один или два дня, заверила Завадска.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Вакцинация Израиль Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены