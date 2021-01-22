Несколько медиков заболели Covid-19 перед второй дозой вакцины

Зафиксировано несколько случаев, когда вторую дозу вакцины от Covid-19 пришлось отменить, потому что между первой и второй дозой люди заболели коронавирусом, подтвердила глава государственного совета по иммунизации Даце Завадска в интервью Латвийскому радио.

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Она напомнила, что одна доза вакцины не обеспечивает необходимой защиты, поэтому, если заболевание возникло до получения второй вакцины, человек сможет получить вторую дозу, как только выздоровеет.

Завадска добавила, что не рекомендуется пропускать вторую дозу, особенно если для этого нет уважительной причины. Израиль также опубликовал данные о том, что однократная вакцинация не обеспечивает хорошей защиты от вируса. 21-дневный интервал между первой и второй дозами вакцины установлен только для вакцин Pfizer. Для других вакцин, которые Латвия в настоящее время получает или планирует получать, интервал составляет 28 дней.

Глава госсовета по иммунизации также обратила внимание на то, что, согласно наблюдениям, после получения второй дозы вакцины неприятные ощущения более выражены. Например, сильная усталость или боль в месте вакцинации. Однако это нормально и означает, что иммунная система реагирует на вакцину, а симптомы, которые обычно во много раз мягче, чем сама болезнь, длятся всего один или два дня, заверила Завадска.