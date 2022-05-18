Несколько предприятий готовы бесплатно помочь снести памятник в Пардаугаве

Сразу несколько предприятий сообщили Рижской думе, что готовы бесплатно помочь снести памятник в парке Победы в Пардаугаве, сообщил агентству LETA советник мэра Риги Алексис Золднерс.

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Самоуправления получило письмо от SIA JaunRīga ECO и SIA Forma 2, которые предлагают бесплатно обеспечить стройнадзор.

В свою очередь, во вторник прошла встреча мэра Риги Мартиньша Стакиса с архитектурным бюро Sarma&Norde arhitekti, которое предложило бесплатно подготовить проект по демонтажу монумента. Как в письме Стакису пишет председатель правления компании Висвалдис Сарма, бюро готово добровольно, бесплатно и в самые кратчайшие сроки подготовить документацию проекта для сноса памятника.

Впрочем, Золднерс добавил, что у таких пожертвований есть юридические нюансы, которые будут оцениваться. В привычном порядке самоуправление должно провести закупку как на разработку проекта, так и на снос памятника.

Как сообщалось, Рижская дума приняла решение снести памятник в парке Победы. Необходимые работы по демонтажу поручено провести агентству Rīgas pieminekļu aģentūra.