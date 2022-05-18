Несколько предприятий готовы бесплатно помочь снести памятник в Пардаугаве
Foto: LETA

Сразу несколько предприятий сообщили Рижской думе, что готовы бесплатно помочь снести памятник в парке Победы в Пардаугаве, сообщил агентству LETA советник мэра Риги Алексис Золднерс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Самоуправления получило письмо от SIA JaunRīga ECO и SIA Forma 2, которые предлагают бесплатно обеспечить стройнадзор.

В свою очередь, во вторник прошла встреча мэра Риги Мартиньша Стакиса с архитектурным бюро Sarma&Norde arhitekti, которое предложило бесплатно подготовить проект по демонтажу монумента. Как в письме Стакису пишет председатель правления компании Висвалдис Сарма, бюро готово добровольно, бесплатно и в самые кратчайшие сроки подготовить документацию проекта для сноса памятника.

Впрочем, Золднерс добавил, что у таких пожертвований есть юридические нюансы, которые будут оцениваться. В привычном порядке самоуправление должно провести закупку как на разработку проекта, так и на снос памятника.

Как сообщалось, Рижская дума приняла решение снести памятник в парке Победы. Необходимые работы по демонтажу поручено провести агентству Rīgas pieminekļu aģentūra.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Зеленый курс затронет каждое предприятие и отрасль
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Как защитить свою компанию от кибератаки?
Будь #смарт-покупателем – формируй свою онлайн корзину покупок ответственно
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата