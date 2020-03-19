Несколько рижских домов на сутки остались без света и тепла — в думе отмахнулись от проблемы

В нескольких домах на улице Бруниниеку минимум на сутки оказалось отключено электричество, сообщает Latvijas radio. Ответственные службы, которым жильцы дозвонились, "отфутболивали" их в другие инстанции.

"Во вторник около 17 часов стало прерываться электричество, мы вызвали аварийную службу, звонили повсюду. Видим — к 19:20 ничего не происходит. Начали звонить по аварийным номерам. Нам сказали так: вроде констатировано повреждение, но раз уже темно, никто ничего делать не будет. Хорошо. Спали, разумеется, в спортивных костюмах, шапках, потому что нам некуда было уехать. С утра в квартире было 11 градусов. В восемь выхожу наружу — никого", — говорит старший по дому Виктор Колмыков.

В Rīgas namu pārvaldnieks сказали, что это не его ответственность. Сотрудница Рижской думы, которой жильцы дозвонились по номеру для чрезвычайных ситуаций 80000800, выслушала и спросила, "тогда ей что — от думы на улицу Бруниниеку провода тянуть?"

"Почему нам никто ничего не сообщил? Не пришли, ну ладно. Когда какие работы планируются, есть SMS, на e-mail шлют. Есть люди, которым есть куда уехать, есть те, кому некуда. Я начал звонить в полицию, Рижскую думу, в Sadales tīkls, Rīgas namu pārvaldnieks. Ну такое безразличие! — и к тому же считается, что у нас чрезвычайная ситуация, а никто не знает, что делать", — рассказал Колмыков.

Пресс-секретарь компании Sadales tīklsТатьяна Смирнова сказала журналистам, что повреждения электросети были серьезными, и ремонт занял много времени, пришлось вскрывать асфальт и копать землю.

Представитель Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Крист Лейшкалнс рассказал Latvijas Radio, что подача электроэнергии прекращена за пределами домов, а такая авария — не проблема RNP. В домоуправлении поначалу о ней и не знали, его проинформировали позднее.