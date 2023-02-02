Несколько самоуправлений получат дополнительные бюджетные дотации в размере 946 тысяч евро

Семь самоуправлений с ограниченными ресурсами получат дополнительные дотации из государственного бюджета в размере 945 957 евро, сообщил в четверг министр финансов Арвил Ашераденс на заседании думы Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

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Он пояснил, что в этом году единовременная субсидия будет предоставлена самоуправлениям, у которых выровненные поступления составляют менее 90% от средних, а прирост выровненных поступлений - менее 80% от среднего.

Аугшдаугавский край получит 134 163 евро, Балвский край- 115 091 евро, Краславский край- 213 671 евро, Кулдигский край- 59 212 евро, Лудзенский край- 61 123 евро, Резекненский край - 24 042 евро и Валкский край- 338 655 евро.

Ашераденс добавил, что наибольший прирост доходов после выравнивания приходится на самоуправления Риги и Рижского региона.

Как сообщалось, в этом году у самоуправлений будут расширенные возможности для реализации приоритетных проектов. ЛСС достиг договоренности с Кабинетом министров о том, что общая доступная сумма кредитов для самоуправлений в этом году составляет 178 млн евро.