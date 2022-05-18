Несмотря на предупреждения, жители Латвии ездят в Беларусь

Белоруссия приняла решение о продлении до конца года временного безвизового режима для жителей Литвы и Латвии. Хотя Служба государственной безопасности и МИД предупреждают о высоких рисках и особом интересе белорусских спецслужб, поток автомобилей на погранпереходах в Силене и Патерниеки заметно увеличился, пишет со ссылкой на Lsm.lv агентство LETA.

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Шопинг, посещение родственников, друзей, уборка могил — это лишь некоторые из причин, почему люди из Латвии до сих пор едут в Белоруссию. "Поток автомобилей увеличился в пять раз. Что касается граждан Латвии, то их число увеличилось еще больше", — отмечает исполняющий обязанности начальника пункта пограничного контроля в Силене Артур Пупинс.

Автобус Рига-Минск курсирует по маршруту ежедневно. Обычно рейсы полные.

"Я сегодня выполняю дополнительный рейс. Сегодня пассажиров поменьше, а вчера было два полных автобуса. Примерно 40% едут с российскими паспортами, остальные с латвийскими и белорусскими. Пассажиров у нас больше из-за безвизового режима, представьте — два автобуса", — рассказывает водитель автобуса.

В латвийских спецслужбах указали, что решение Беларуси может свидетельствовать не только о попытках самопровозглашенного диктатора Александра Лукашенко поправить печальное экономическое положение страны, но и об усиленной работе ее спецслужб. Однако встреченные на границе люди говорят, что не особо верят в риски для безопасности.

"Так только запугивают людей. В действительности все не так ужасно. Хотя есть люди, которые всего боятся — войны, шпионов, диверсантов, что бомбы начнут падать", — говорит прибывшая на границу рижанка.

Однако начальник пограничного пункта Пупинс отмечает: "При общении с пересекающими границу людьми мы получаем информацию о том, что ведутся дополнительные проверки, собеседования и пограничный досмотр занимает довольно много времени".