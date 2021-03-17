Несмотря на приостановку использования AstraZeneca, вчера 11 латвийцев привили именно этой вакциной

Несмотря на заявление Государственного агентства лекарств (ГАЛ), что со вторника в Латвии временно прекращено использование вакцины AstraZeneca, вчера 11 человек получили именно эту прививку от Covid-19, сообщает LETA со ссылкой на данные Национальной службы здоровья.

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В целом за день в Латвии было вакцинировано 184 человека. При этом директор Государственного агентства лекарств (ГАЛ) Свен Хенкузенс на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению заявлял, что сейчас в Латвии невозможно добровольно привиться вакциной AstraZeneca. Хенкузенс подчеркнул, что действует рекомендация не использовать вакцину этого производителя, утвержденная компетентными учреждениями.

На сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили 82 843 жителя Латвии (4,37% населения), обе дозы — 18 299 человек (0,97%).

Председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения заявила, что потребуется как минимум две недели, чтобы исследовать констатированное в нескольких странах Европы возникновение тромбов у пациентов, получивших вакцину AstraZeneca против Covid-19, и убедиться в безопасности вакцины. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс не решился прогнозировать, когда в Латвии возобновится вакцинация от Covid-19 вакциной AstraZeneca, но выразил надежду, что это произойдет уже на этой неделе.