Несмотря на жару, в Рижском заливе ледяная вода. Как это объяснить?
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Из-за прибрежного ветра температура воды в местах купания Рижского залива заметно понизилась. Об этом сообщили агентству LETA в Рижском самоуправлении.

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Температура воды в Вакарбулли и Даугавгриве в настоящее время составляет всего плюс 12 градусов, а на побережье в Вецаки — плюс 14 градусов.

В Юрмале на пляжах Булдури, Майори и Каугури температура воды в море составляет плюс 12-13 градусов.

Столь низкие температуры воды связаны с тем, что в Латвии уже продолжительное время дуют южные и восточные ветры, которые уносят от берега теплые водные массы и приносят холодные.

Гораздо приятнее купаться в Даугаве, Кишэзерсе и в озере Бабелитис. Там температура воды составляет от плюс 20 до плюс 24 градусов.

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