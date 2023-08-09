"Несоразмерны, неразумны и необоснованны". Президент раскритиковал новые энерготарифы

Новые тарифы на распределение электроэнергии не кажутся ни соразмерными, ни разумными, ни обоснованными. Об этом заявил президент Эдгар Ринкевич журналистам после встречи с премьер-министром Кришьяни Кариньшем.

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По мнению президента, Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) не выполнила свою функцию достаточно хорошо, и решение о новых тарифах подлежит пересмотру.

"Люди в КРОУ немного увлеклись выполнением одной функции, а именно — обслуживанием монополий, но забыли об общественных интересах. Независимо от того, насколько независима комиссия, если она начинает делать неприемлемые вещи, ее решения должны быть преданы оценке", — сказал Ринкевич.

Президент ожидает от КРОУ действий, иначе он не видит смысл в существовании "такой конторы". Ринкевич отметил, что ему было странно видеть в СМИ интервью руководителя оператора Sadales tīkls с рассуждениями том, как людям правильно жить.

"В государственных компаниях, особенно на руководящих должностях, зарплата выше, чем у государственных чиновников. Но пока их коммуникация и действия не внушают доверия. К вопросу о тарифах нужно вернуться и пересмотреть их. Это не означает возврата к ситуации, которая была до июля, но рост — несоразмерен", — заключил президент.

Уже сообщалось, что с 1 июля вступили в силу новые тарифы Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls на услуги системы электроснабжения, утвержденные Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ).

Влияние новых тарифов Sadales tīkls на домохозяйства различно в зависимости от параметров подключения и потребления, в том числе от того, является ли подключение однофазным или трехфазным, составляет ли нагрузка 16А, 20А, 25А, 32А, 40А и более, а также от потребляемых киловатт-часов (кВтч).

Для владельцев квартир с однофазным подключением 1F и потреблением 100 кВтч в месяц счет увеличится в среднем на пять-семь евро без НДС, а для владельцев частных домов с трехфазным подключением счет может увеличиться на 18 евро и более.