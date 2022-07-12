"Нет причин беспокоиться". Перевощиков прокомментировал рост заболеваемости Covid-19

Пока нет причин беспокоиться из-за роста заболеваемости Covid-19, так как осенняя волна еще не началась, но, как и в предыдущие годы, наблюдается летний рост заболеваемости инфекцией, сказал агентству LETA директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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Он напомнил, что Минздрав разработал план действий на случай вспышки Covid-19 осенью, а пока нужно наблюдать за ситуацией.

Перевощиков отметил, что число случаев Covid-19 растет не только в Латвии, но и по всей Европе, что особенно характерно для подтипов омикрон-штамма BA4 и BA5, так как они более заразны предыдущих. Быстрее всего заболеваемость коронавирусом растет на юге Европы - в Италии, Франции и Греции, а в Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии, Швеции и Норвегии прирост умеренный.

По словам Перевощикова, единственное, что отличает это лето от предыдущих, это то, что рост заболеваемости начался примерно на три недели раньше.

"Мы достигли минимальной заболеваемости быстрее и быстрее начался и ее прирост. Мы не можем прогнозировать, что рост заболеваемости Covid-19 вдруг остановится - скорее всего, он продолжится. Важно то, что ситуация в больницах в настоящее время существенно не ухудшается, и количество тяжелых пациентов не сравнить с тем, что было при штаммах дельта и альфа", - сказал эпидемиолог.

У людей, которые привились от Covid-19 или переболели, есть риск заразиться еще раз, так как приобретенный иммунитет не может защитить, если прошло много времени с момента вакцинации или заболевания. Однако ранее приобретенный иммунитет защищает от тяжелого течения Covid-19 и летального исхода.

Кроме того, рост заболеваемости Covid-19 связан с тем, что люди активно путешествуют, что не очень безопасно с эпидемиологической точки зрения. По данным SPKC, на прошлой неделе 17 из 100 заболевших коронавирусом заразились за границей - в Турции, Испании, Франции, Италии и других теплых странах.

Также летом люди чаще общаются и меньше соблюдают дистанцию, поэтому у Covid-19 есть возможность распространяться. Люди заражаются на частных мероприятиях, днях рождения, на работе, в общественном транспорте, а также заражают членов семьи, отметил Перевощиков.