Нет родов, нет родильных отделений. Постигнет ли больницы судьба сельских школ?

Больницы с числом родов менее 500 в год должны будут отказаться от оказания такой медицинской услуги или доказать, что больница способна оказывать родовспоможение на качественном уровне. В настоящее время в Латвии шесть больниц принимают менее 500 родов в год, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

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Аналогичная участь ожидает больницы с низкой активностью в хирургии — если в больнице проводится одна операция в день или не проводится ни одной операции, обеспечить врача достаточным опытом невозможно.

Как бы печально это ни звучало, родильные отделения больниц, скорее всего, в будущем придется переоборудовать в койки для тяжелобольных пациентов, поскольку число родов падает, а число больных и пожилых пациентов, за которыми необходимо ухаживать, увеличивается.

В отличие от школ, реформирование которых связано с уменьшением количества учащихся в районе, больницам — даже самым маленьким — не грозит закрытие. За это мы должны сказать "спасибо" пандемии Covid-19, которая показала, насколько важна сеть больниц по всей Латвии, которые могут принимать пациентов в кризисных ситуациях, облегчая работу крупных больниц. Пандемия "оживила" местные больницы.

Другой вопрос — как в дальнейшем будут работать больницы в регионах и какая помощь будет оказываться там жителям? Минздрав подчеркивает, что существующая сеть больниц в Латвии будет сохранена, но изменения будут в организации работы больниц.