Неуспевающих студентов-следователей обяжут вернуть стипендии
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Следователи, обучающиеся в Академии внутренней безопасности (IDA), должны будут вернуть плату за обучение, если учеба будет прекращена по собственному желанию или из-за неуспеваемости. Соответствующий договор студенты должны будут подписать с Латвийским университетом и Государственной полицией.

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Поправки, обязывающие неуспевающих студентов возвращать стипендии, Кабинет министров утвердил в четверг, 13 июля. Цель изменений — экономия средств государственного бюджета и предотвращение их расточительства.

Поправки будут распространяться на студентов программы профессионального бакалавриата IDA "Досудебное расследование".

Студент должен будет вернуть плату за обучение, если учеба прекращена по собственному желанию или из-за неуспеваемости, либо если студент по окончании учебы в течение пяти лет так и не устроился на работу по профессии в следственные органы.

Исключениями будут случаи, когда трудовые правоотношения были прекращены до установленного срока в связи с ненадлежащим состоянием здоровья, ликвидацией учреждения или должности, сокращением численности персонала, смертью студента, достижением установленного Законом возраста или вследствие эксматрикуляции, вызванной проблемами со здоровьем, а также в случае исключения студента из Латвийского университета в связи с квалификационным экзаменом.

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