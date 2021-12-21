Неутешительный прогноз эпидемиолога: 6500 пациентов с Covid-19 в больницах и 25 000 случаев в день

В связи с распространением более заразного штамма коронавируса "омикрон" в худшем случае в больницах одновременно могли бы лечиться около 6500 пациентов с Covid-19, свидетельствуют разработанные эпидемиологами прогнозы развития ситуации. Об этом пишет Lsm.lv.

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Эпидемиолог Никита Троянский на заседании правительства заявил, что "омикрон" распространяется в два-три раза быстрее дельты. Это частично связано с заразностью вируса и его способностью обойти сформированную вакциной защиту.

Согласно данным Великобритании, уровень защиты людей от штамма "омикрон", получивших обе дозы вакцины AstraZeneca, близок к 0%. Для тех, кто получил две дозы Pfizer, этот показатель составляет примерно 20%.

По словам Троянского, как минимум в краткосрочной перспективе ревакцинация существенно увеличивает защиту от вируса и, возможно, от заражения. Эффективность составляет 50-80%, однако пока неизвестно, как долго будет держаться такой уровень защиты, указал эпидемиолог.

Кроме того, на данный момент нельзя сказать, что "омикрон" приводит к более легкому течению болезни, подчеркнул Троянский. Однако это предварительные данные, чтобы можно было судить однозначно.

Данные о естественном иммунитете, который формируется после перенесения Covid-19, также неоднозначны: сейчас они свидетельствуют о том, что люди в пять раз чаще заражаются повторно, чем это происходит с дельта-штаммом.

Как сообщает Lsm.lv, "омикрону" будет достаточно двух-трех недель, чтобы стать более распространенным, чем дельта. Это значит, что уже после Рождества может начаться интенсивная локальная циркуляция, а после 7 января большинства выявленных случаев будут относиться к "омикрону".

По словам Троянского, с учетом того, что "омикрон" в два раза заразнее дельты, уровень заболеваемости будет расти с января до первой половины февраля. Уровень госпитализации достигнет максимума на второй неделе февраля.

Как пишет агентство LETA, даже при "локдауне" с сокращением контактов непривитых на 40% и вакцинированных на 30% "омикрон" может вызвать рост заболеваемости, который к середине февраля мог бы привести к 15 000 новых случаев в день и 4550 госпитализированных, пояснил Троянский.

В свою очередь в случае, если после 11 января ограничения останутся в силе, а контакты среди вакцинированных сокращены на 10% и на 20% среди непривитых, уровень заболеваемости может достигнуть 20 000 новых случаев. В свою очередь, в больницах одновременно могут лечиться около 6000 человек.

Согласно эпидемиологической модели, каждый невакцинированный человек инфицируется во время новой вспышки вируса. В худший момент в больницах могут одновременно находиться 6545 человек с Covid-19, при более оптимистичном сценарии — 5500 человек.

Во время предыдущей волны заболеваемости этой осенью максимальное количество госпитализированных пациентов составило примерно 1500. В связи с этим больницам пришлось открыть новые ковидные отделения и ограничить плановые услуги.

В свою очередь, при худшем сценарии максимальное количество новых случаев во время этой вспышки Covid-19 может превысить 25 000 в день. Однако, это, скорее всего, не отобразится в официальных данных из-за мощностей тестирования.

Троянский заявил, что есть надежда на отличия клинического течения "омикрона". Также он указал, что высокая степень заражения перевешивает "относительную клиническую мягкость" этого штамма.

В результате правительство договорилось дать указание больницам подготовиться к повышению уровня госпитализаций в соответствии с прогнозами.