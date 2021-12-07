Невакцинированные смогут очно сдать экзамен для получения профессиональной квалификации
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Очно сдать экзамены для получения профессиональной квалификации смогут как владельцы Сovid-сертификатов, так и те, кто не ранее, чем за 72 часа до экзамена сделают лабораторный тест на Covid-19. Это касается экзаменов, назначенных до 11 января, решил Кабинет министров во вторник, 6 декабря.

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Решение касается только программ непрерывного профессионального образования, то есть тех программ, по итогам которых учащиеся получают определенный уровень профессиональной квалификации. Оно не затронет, например, процесс обучения вождению.

До сих пор учащиеся без Covid-сертификата не могли завершить программы непрерывного профессионального обучения, если выпускные экзамены которые были назначены на этот декабрь или январь нового года. А значит на могли получить профессиональную квалификацию, необходимую на рынке труда.

По данным Государственного агентства развития образования, таких людей не более 70.

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