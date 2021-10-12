Невакцинированные студенты должны покинуть общежития. Студенты с сертификатами третьих стран — тоже
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Из 1500 студентов, которые живут в общежитиях Рижского Технического университета (РТУ), не вакцинированы 30. В ближайшее время им нужно уехать. В пяти общежитиях Латвийского университета (ЛУ) живет 20 невакцинированных студентов. У них уже заблокировали входные карточки. Администрация университетов и студенческий совет стараются поговорить отдельно с каждым студентом, сообщает Jauns.lv со ссылкой на TV3.

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Сложнее всего студентам из отдаленных регионов и молодым людям с низким уровнем доходов, которые не могут позволить себе снимать жилье в Риге. Родители непривитых студентов из ЛУ уже звонили в университет с просьбой не выставлять их детей на улицу. Оба университета смогли еще на несколько дней предоставить студентам жилье в помещениях, изолированных от других студентов.

"Есть студенты, которые прекращают учебу, потому что у них нет этого сертификата. Мы с ними говорим, стараемся понять, вернуться ли они в общежитие через какое-то время. Некоторые говорят, что возьмут перерыв в учебе в надежде, что через год ситуация поменяется", — рассказывает представитель Департамента инфраструктуры Латвийского университета Дайга Штельмахере.

По ее мнению, заставляя выгнать из общежития невакцинированных студентов, правительство создает еще более опасную ситуацию. Теперь эти молодые люди будут искать жилье, в котором, в целях экономии, они будут жить с большим количеством людей.

"В общежитии все-таки регулярно проводят дезинфекцию, не пускают гостей, следуют всем правилам. Тут более безопасная среда", — говорит Штельмахере.

Также проблемная ситуация возникает в связи с иностранными студентами из стран, не входящих в Евросоюз. Национальная служба здравоохранения Латвии не успеет признать их сертификаты за ранее обещанные две недели, поэтому молодым людям также придется покинуть общежития.

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