Незадолго до вспышки нового коронавируса в приюте “Синий Крест” прошло богослужение

За девять дней до регистрации первого случая заболевания в приюте “Синий Крест”, в помещениях приюта прошло богослужение, в котором приняли участие, по крайней мере, несколько десятков человек, сообщает передача de facto на LTV.

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Евангельски-христианская община, отвечающая за приют “Синий Крест” также известна помощью бывшим заключенным и зависимым людям. Общине характерны религиозные ритуалы, в которых людей обещают вылечить молитвами и прикосновением. Одно из таких мероприятий в помещениях приюта прошло 15 марта, когда в стране уже была объявлена чрезвычайная ситуация и были введены ограничения собраний.

По данным разных источников, в мероприятии приняли участие от 30 до 50 человек. Информацию телевидению подтвердила директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате.

“Я допускаю, там были посторонние люди, не только клиенты. Там нечему удивляться, такая практика есть”, - указала Кондрате. После этого мероприятия никаких мероприятий с участниками со стороны в приюте не проходило.

“Логика указывает на то, что [заражение] началось с какого-то одного человека, который занес инфекцию в приют. В Риге тогда не было много случаев, которые могли массово распространиться”, - указал эпидемиолог Юрий Перевощиков. Однако одна из гипотез эпидемиологов заключается в том, что бездомные в поисках алкоголя контактировали с вернувшимися из-за границы латвийцами, отмечавшими возвращение домой. Перевощиков считает, что тот факт, что все эти люди живут вместе являются большим эпидемиологическим риском, чем участие в религиозном мероприятии. “Они используют [одни] удобства, туалетные принадлежности, мыло, поэтому эти риски выше по отношению к длительной совместной жизни”, - указал эпидемиолог.

Клиенты приюта в двух случаях передали инфекцию дальше. В одном случае это произошло в больнице, в другом случае сбежавший клиент заразил свою мать.