Незаконные листовки и бюллетени без печатей: какие инциденты были зафиксированы на выборах в Рижскую думу

Латвийские спецслужбы и структуры, связанные с безопасностью, отмечают, что внеочередные выборы в Рижскую думу прошли без серьезных инцидентов. Однако некоторые проблемы и нарушения все же были зафиксированы.

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Служба госбезопасности в субботу проверила 25 сигналов о возможных нарушениях порядка проведения выборов: как о попытках повлиять на выборы, так и о возможных нарушениях требований к предвыборной агитации. Большая часть этой информации не подтвердилась. СГБ отмечает, что выборы в целом прошли спокойно и без существенных инцидентов, связанных с безопасностью.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в субботу получило около десяти сигналов о нарушениях правил предвыборной агитации. В трех случаях бюро начало углубленную проверку. В двух случаях возможные нарушения были связаны с тем, что в продаже оставались издания, содержащие политическую рекламу, в третьем случае оплаченная политическая реклама была замечена в социальной сети.

По данным LETA, в киосках Narvesen в воскресенье продавались издания Rīgas Viļņi и Laimīgajā programmā, на первых страницах которых была размещена реклама партии "Новое единство". Не был изъят из продажи журнал Kas Jauns с рекламой "Развития/За" на обложке.

Кроме того, KNAB получил от жителей несколько сигналов в связи с тем, что партии и отдельные кандидаты в депутаты в субботу использовали соцсети для саморекламы. Бюро отмечает, что согласно латвийскому законодательству, в день выборов, а также за день до него запрещена оплаченная политическая реклама.

Госполиция начала административный процесс о распространении листовок некоей партии в Кенгарагсе. Название партии полиция не разглашает. Закон о предвыборной агитации за нарушение порядка проведения агитации или несоблюдение ограничений, установленных для предвыборной агитации, предусматривает наказание в виде предупреждения или денежного штрафа до 700 евро для физического лица и штрафа до 1400 евро для юридического лица.

На 97-м избирательном участке, который находится в Рижской классической гимназии, из-за отсутствия печатей недействительными могут быть признаны 300 конвертов с бюллетенями, сообщил председатель Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс.

Он пояснил, что на этом участке голосующим раздали целую упаковку непроштампованных конвертов, которые при подсчете голосов будут признаны недействительными. По словам работников участка, количество таких конвертов может составить около 300. Кокинс не уточнил, почему такая ситуация стала возможна, но отметил, что это, вероятно, человеческий фактор. Руководитель городской избирательной комиссии подчеркнул, что это единственный подобный случай и в связи с этим больше ничего нельзя сделать, потому что отсутствие печатей на конвертах обнаружилось слишком поздно.