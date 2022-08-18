Ничьи провода. Жителям Скулте придется платить за замену электросети, которая принадлежит неизвестно кому
Foto: Pixabay

Жители поселка Скулте в Марупском крае сильно встревожены — местное самоуправление оповестило их о том, что придется провести замену электросетей, поскольку они находятся в плачевном техническом состоянии. Кроме того, как выяснилось, инфраструктура электросетей никому не принадлежит.

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По этой причине самоуправление хочет, чтобы жители сами оплатили новое подключение электричества. Если же этого не произойдет, Скулте со 2 июля 2023 года грозят отключить от электроэнергии. Портал Delfi решил разобраться, законно ли требование Марупской краевой думы и возможно ли реальное отключение поселка Скулте от электричества.

Что говорят жители поселка?


К порталу Delfi обратилась обеспокоенная жительница Скулте Ольга. По ее словам, Марупская краевая дума в этом году выяснила, что электросети в поселке никому не принадлежат и находятся в критическом состоянии, а местное предприятие, занимающееся предоставлением коммунальных услуг, Mārupes komunālie pakalpojumi (MKP) лишь управляло инфраструктурой.

Муниципальные власти заявили, что необходимо провести новое подключение к каждой квартире, но за счет жильцов. По словам Ольги, самоуправление объяснило это тем, что, если заменой электросетей и новым подключением к электричеству будет заниматься MKP или сама Марупская краевая дума, будут растрачены деньги самоуправления. Если же жители не заплатят деньги, в июле 2023 года их попросту отключат от электричества. При этом долгов у жителей нет и они не понимают, почему новое подключение должно оплачиваться за их счет.

"Первая встреча состоялась 13 июня, на ней присутствовал председатель думы, были озвучены и позже сданы как заявление 15 вопросов и приложены архивные документы об электроподключении поселка, датированные 1993 годом, где ситуация выглядит не совсем так как ее представило MKP. 6 июля состоялась вторая встреча. Оказалось, что это большое мероприятие с Sadales Tīkls и один из вопросов — подключение многоквартирных домов Скулте к сетям системного оператора. От нас потребовали ответа — как будем подключать: дома или квартиры?" , — рассказала Ольга порталу Delfi. Ответа на этот вопрос не было, поскольку жители к этому моменту не получили информацию от думы."

Ответ на заявление жителей был получен 13 июля. Однако, по словам Ольги, самоуправление не пояснило, имеются ли у муниципалитета акты о критическом состоянии сетей и учитывается ли экономическое положение и платежеспособность жителей. Марупскую думу попросили провести еще одну встречу с жителями 21 июля, но она не состоялась. В результате жители подали заявления с жалобами в Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM), Бюро омбудсмена и Государственный контроль.

Жители поселка также решили провести митинг у здания Марупской краевой думы. Пикет состоится в четверг, 18 августа, в 18.00, подтвердила порталу Delfi глава Отдела вовлечения общества и маркетинга Марупской краевой думы Элина Бригмане.

Марупская дума: электросети нам не принадлежат, мы не можем их ремонтировать


Как сообщила заместительница исполнительного директора Марупской краевой думы Илзе Кремере, право собственности на электросети не установлено — документов нет ни у самоуправления, ни у Государственного архива Латвии. "Муниципалитет не может ремонтировать то, что ему не принадлежит", — отметила Кремере.

Плата за подключение соответствует обоснованным затратам на установку соответствующего системного подключения, добавила она. Таким образом, владельцы объектов имеют право требовать от Sadales tīkls подключения объектов к системе распределения в порядке, установленном регулятором. Sadales tīkls обязан подключить эти объекты к системе распределения при условии, что владельцы объектов выполняют указанные технические требования и частично покрывают обоснованные затраты на установку подключения.

"Это правило одинаково для всех лиц в Латвийской Республике, как следует из действующего внешнего нормативного акта", — подчеркнула представительница Марупской краевой думы.

В самоуправлении пояснили, что при отсутствии заявления собственника объекта, поданного системному оператору в порядке, установленном регулятором, невозможно обеспечить подключение к сети системного оператора.

"Нормативными актами не предусмотрено участие муниципалитета или учрежденного им общества капитала в установлении, прекращении или изменении правоотношений между собственником объекта и системным оператором. Функция электроснабжения находится под надзором Латвийского государства, за успешное выполнение которой отвечают Министерство экономики и Государственное бюро по контролю за строительством", — сказала Кремере.

Кроме того, как отметили в Марупской краевой думе, требовать от жителей платы за индивидуальное или общедомовое подключение к сети Sadales Tīkls не противоречит закону.

"Да, это предусмотрено 9-й статьей закона "О рынке электроэнергии". Порядок расчета платы за присоединение утверждается Комиссией по регулированию общественных услуг", — сказала представительница Марупской краевой думы.

Так отключат или нет?


9 августа MKP провело открытый конкурс, победителем которого было признано предприятие Enefit, предложившее самую низкую цену за один киловатт-час — 0,36266 евро (без НДС). В самоуправлении утверждают, что электроэнергия будет подаваться в дома Скулте и после начала июля следующего года. Однако MKP больше не будет участвовать в техническом обслуживании и реконструкции электросетей, включая аварийный ремонт.

"После 1 июля 2023 года электроэнергия никуда не исчезнет, ​​пока есть хотя бы один субпотребитель, который ею пользуется. Она будет поставляться по биржевой цене для закупок, организованных вне MKP. Муниципальная компания MKP также больше не будет участвовать в повседневном обслуживании этой инфраструктуры. Это значит, что в случае обрыва электроснабжения те субпотребители, которые подключены к определенной инфраструктуре, должны будут предотвратить это самостоятельно", — заявила Илзе Кремере.

Портал Delfi также попытался связаться с Министерством экономики для прояснения ситуации, однако на момент публикации материала ведомство так и не предоставило ответ.

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