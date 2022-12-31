Нигде не безопасно. Легионеллезом можно заразиться не только дома, но и на рабочем месте

В этом году было много новостей о заболеваемости так называемой болезнью легионеров — формой пневмонии, которую эпидемиологи связывают с энергетическим кризисом, поскольку, экономя на подогреве воды, люди создают подходящие условия для роста бактерий легионеллы. Проблемы, вызванные этой бактерией, становятся в Латвии все более актуальными, причем заболеть можно не только дома, но и в офисе. Об этом пишет LSM.lv.

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В природе бактерии легионеллы в небольших количествах встречаются в водоемах и лишь в очень редких случаях могут вызывать заражение человека, но благодаря искусственно созданным системам водоснабжения они могут массово размножаться в воде с температурой от 20 до 45 градусов. Благоприятной средой обитания для легионеллы являются души, водопроводные краны, увлажнители воздуха и охлаждающее оборудование для кондиционирования воздуха. Легионеллой нельзя заразиться при питье воды или принимая ванну, но есть риск вдыхания ее в виде воздушных капель.

По мере изменения климата легионеллез становится все более актуальным в Латвии, и ожидается, что в ближайшем будущем нам придется чаще сталкиваться с присутствием этих бактерий. По словам директора Института безопасности труда и здоровья окружающей среды Рижского университета им. Страдиня Ивара Ванадзиньша, в последние годы в Латвии участились заболевания, вызываемые этими бактериями.

"Опасность заключается в том, что мы строим все больше и больше герметичных офисных зданий, которые необходимо должным образом кондиционировать и вентилировать. Чем больше это делается, тем больше необходимо обслуживать вентиляционные системы. До сих пор в Латвии это делалось слишком мало, если не сказать, что это не делалось вообще. В свою очередь, бактерии легионеллы очень хорошо растут в этих системах при соответствующей температуре. В последние 10, 12 лет они имеют тенденцию расти все больше и больше", — пояснил он.

Ванадзиньш также подчеркнул, что чаще всего мы слышим о таких случаях, когда бактерии размножались в жилых домах, но в немалой степени это происходит и в офисах, на рабочих местах.

"Везде, где есть влага, конденсат, определенная температура и поток воздуха, эти бактерии начинают чувствовать себя очень хорошо. При их вдыхании люди рискуют заболеть тяжелой пневмонией. В нашей практике были случаи, когда работодатели спрашивали о качестве воздуха, потому что вдруг летом несколько офисных работников один за другим заболевали воспалением легких. Часто причина кроется в том, что в кондиционере размножились бактерии, и при его включении в помещение на полную мощность вдуваются микроорганизмы ", — пояснил Ванадзиньш.

К сожалению, обнаружить присутствие бактерий легионеллы в быту сложно, так как они не выделяют отчетливого запаха. Поэтому необходимо чаще чистить и дезинфицировать вентиляционные системы. Однако многие из существующих вентиляционных систем не предназначены для частой уборки, но потребность в охлаждении помещений все больше и больше становится реальностью.

Кроме того, в последние годы в летний период необходимость включения кондиционера так же необходима, как и радиаторы в холодные месяцы года. Температура воздуха часто такова, что в помещении невозможно обеспечить подходящие условия для работы. Этому также способствует дизайн и архитектура помещений, поскольку, как отметил Ванадзиньш, до сих пор существует много офисных зданий, спроектированных таким образом, что летом они не могут жить без кондиционеров.

"Архитекторы, кажется, до сих пор не поняли, что застекленные стены требуют большего обогрева зимой и охлаждения летом. Я слышал от нескольких работодателей, что затраты, которые им приходится нести, чтобы обеспечить нормальную среднюю температуру воздуха в помещении, намного выше, чем планировалось изначально", — сказал специалист.

Более чем очевидно, что изменения климата изменят рабочую среду и работодатели должны уже сейчас задуматься о том, как в энергоэффективных зданиях будут размещаться офисы в ближайшие пять лет или десятилетие. Кроме того, жара принесет с собой не только рост заболеваемости и расходов, но и снижение производительности труда. Ванадзиньш сообщил, что другие страны уже думают о том, как реорганизовать рабочее время для представителей определенных профессий.

Например, для тех, кто вынужден работать на открытом воздухе, рабочее время может быть перенесено на более ранние утренние часы, что позволит избежать риска перегрева в самое жаркое время суток.

Допустимые рабочие температуры варьируются от страны к стране. В помещении в Латвии температура должна быть не выше +28 градусов, а в Испании — +27 градусов. Между тем в Бельгии допускается температура в +29 градусов при легкой физической работе, а в Черногории предельная допустимая температура для работы на улице составляет +36 градусов.