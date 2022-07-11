Никакая "ливневка" не справилась бы: гроза привела к затоплению рижских перекрестков
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Вчерашние сильные дожди стали очередным испытанием для столичной инфраструктуры. Ливневые канализация не справилась с осадками, что нарушило движение транспорта в Риге, пишет rus.LSM со ссылкой на Службу новостей Латвийского радио.

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В некоторых частях столицы на квадратный метр выпало до 19 миллиметров осадков. На перекрестке улиц Кр. Барона и Бривибас сильно затопило проезжую часть, в том числе и трамвайные пути. У Воздушного моста образовалась огромная лужа, что парализовало движение 1-го трамвая в обе стороны.

На этом маршруте пауза составила около часа, поскольку были опасения, что форсирование "водоема" повредит трамвай, сообщила представительница муниципального предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане. На других направлениях больших проблем не было, заверила она.

Сильные ливни затопили несколько столичных перекрестков и улиц, куда были вызваны машины по откачке воды. Они работали на перекрестках улиц Криньяна Барона и Бривибас, Александра Чака и Пернавас, Весетас и Зелтиню, на проспекте Виестура и возле Земитанского моста.

За очень короткое время на территории между центром, Пурвциемсом, Тейкой, Чиекуркалнсом и Саркандаугавой выпала огромная масса воды — никакая "ливневка" с ней не справилась бы, пояснил директор департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс.

"Если мы берем ведро воды и выливаем его в раковину, вода же сразу не уйдет. Вчера была аналогичная ситуация: в короткое время на территории выпало очень большое количество воды. К тому же, с мостов вода стекает вниз, увеличивая нагрузку", — пояснил он.

Впрочем, планы по строительству и или модернизации ливневой канализации у столицы есть. Например, в Чиекуркалнсе, Саркандаугаве, Биерини таковой вообще нет. А в центре она подключена к общей системе канализации, что тоже нехорошо. В свою очередь в таких сравнительно новых районах, как Пурвциемс, Плявниеки и Иманта с ливневой канализацией, по оценке Департамента сообщения, все в порядке.

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