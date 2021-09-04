"Никаких норм об увольнении не должно быть". Политик от "Нового Единства" обещает, что непривитые не потеряют работу

"При любых обстоятельствах, будь то постановление правительства или норма законопроекта, я здесь говорю — ни в одном из них не должно быть норм увольнения. От норм, предусматривающих увольнения, нужно полностью отказаться", — сказал председатель фракции "Нового Единства" в Сейме Айнарс Латковскис в дискуссии Delfi TV с Янисом Домбурсом.

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В то же время Эдгарс Таварс, депутат Сейма от оппозиционного Союза зеленых и "крестьян" утверждал, что процедура, при которой непривитые жители оплачивают тесты на Covid-19 из своих средств, чтобы получить право на работу, на самом деле и означает обязательную вакцинацию.

Как уже сообщалось, на уходящей неделе партии правящей коалиции приостановили в Сейме рассмотрение правительственного законопроекта, который предусматривал обязательную вакцинацию для ряда профессий и должен был дать работодателям право увольнять непривитых сотрудников. Политики взяли паузу, чтобы определиться с тем, какие изменения должны быть внесены в законодательство.

Теперь Латковскис утверждает, что премьерская партия "Новое Единство" ни в какой форме не поддержит нормы, предусматривающие увольнения невакцинированных работников.

На уточняющий вопрос Яниса Домбурса, не может ли быть введено в Латвии такое же регулирование, как в Италии, где медиков нельзя было уволить, но их все же отстраняли от работы без сохранения зарплаты в случае, если они не могли представить сертификат, подтверждающий вакцинацию или перенесенную болезнь, а также негативный тест на Covid-19, Латковский ответил, приведя в пример регулирование, которое с 1 сентября действует в индустрии красоты.

"Тест, перенесенная болезнь, сертификат о вакцинации — это стало возможно благодаря совместной работе с отраслью. Ситуация нас к этому подталкивает, мы можем принять это и в других отраслях. Не предусматривается ничего такого, чтобы вы только что упомянули", — сказал Латковскис.

По словам Латковскиса, это его личное мнение, совпадающее с позицией фракции "Нового Единства" в Сейме.

В свою очередь, Таварс утверждал, что в индустрии красоты, если невакцинированные работники должны регулярно сдавать тесты на Covid-19 за свои деньги, то на самом деле это скорее форма обязательной вакцинации. Депутат Сейма Юрис Пуце (АР!) напомнил коллеге, что "гораздо дешевле пойти и пройти вакцинацию".

Полностью дискуссию "Delfi TV с Янисом Домбурсом" можно посмотреть здесь.