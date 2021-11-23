Никаких салютов и регулярный скрининг Covid-19 на рабочих местах. Кабмин уточнил ковидные ограничения

Во вторник, 23 ноября, Кабинет министр сделал уточнения в постановлении об объявлении чрезвычайной ситуации.

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Правительство запретило до 11 января проводить праздничные салюты и другие массовые мероприятия, а также постановило, что с 6 декабря для очной работы будет необходимо делать тест на Covid-19.

Запрещены салюты и публичные мероприятия

Для избежания неконтролируемого скопления людей до 11 января государственным и муниципальным учреждениям будет запрещено устраивать салюты и другие мероприятия, провоцирующие неконтролируемое скопление людей. Однако будут разрешены малые мероприятия, чтобы отмечать памятные и праздничные дни.

"Эти меры связаны с краткосрочными мероприятиями — салютом, акциями по освещению окружающей среды. Такие краткосрочные мероприятия, которые проходят в ограниченное время, обычно собирают большое количество людей. Это создает дополнительную нагрузку на общественный транспорт, неконтролируемое скопление людей в одном месте, перегружает дороги и перекрывает доступ к находящимся рядом общественным местам", — пояснили авторы предложения.

Таким образом государственным и муниципальным учреждениям можно будет, например, подсветить городскую среду, разместить праздничные декорации, создать уличные выставки и экспозиции.

Уточнения требований в сфере торговли

Правительственные поправки предусматривают, что в выходные и праздничные дни торговые и хозяйственные услуги могут предоставлять места, чья площадь не превышает 1500 квадратных метров. То есть, работать в выходные смогут места, которые торгуют товарами первой необходимости в эпидемиологически безопасной среде.

Также будут доступны магазины первой необходимости в торговых центрах, чья площадь превышает 1500 квадратных метров.

В выходные и праздничные дни смогут работать любые торговые точки в торговых центрах, если у них есть отдельный вход снаружи и посетители не попадают в общие зоны торговых центров.

Кроме того установлено, что в имеющихся магазинах и сервисах хозяйственных услуг в торговых центрах не будет изменена среда эпидемиологической безопасности.

Предусмотрено, что поставщики телекоммуникационных услуг смогут не только предоставлять услуги, но и торговать соответствующими товарами.

Работать в офисе будет возможно только при регулярном скрининге на Covid-19

Поправки предусматривают способствование тестированию в рабочих коллективах, тем самым снижая риск нетрудоспособности сотрудников из-за заражения коронавирусом или соблюдения карантина в связи с контактами с инфицированным человеком.

При выполнении работы очно, где возможен контакт с другим персоналом, получателями услуг или посетителями, необходимо два раза в неделю проводить регулярное тестирование с помощью экспресс-теста на антиген.

Если рабочие обязанности выполняются удаленно или в полностью закрытой от других сотрудников, посетителей или получателей услуг среде, скрининг можно и не проводить.

Начиная с 6 декабря 2021 года все сотрудники (привитые и непривитые) могут работать очно только с предоставлением сертификата о тестировании, который выдан не ранее чем за 72 часа, или же не ранее чем за 72 часа сделан тест на антигент.

Работодатель в рамках скрининга может использовать тесты для самотестирования.

Расширены возможности посещения мероприятий для детей

Поправки предусматривают, что дети без ковид-сертификата смогут посещать культурные занятия, уличные аттракционы и спортивные соревнования в эпидемиологически безопасной среде, но только в сопровождении человека с ковид-сертификатом. Если у детей нет сертификата, подтверждающего вакцинацию или перенесенную болезнь, они не смогут посещать мероприятия без присутствия привитого или переболевшего взрослого.

Ветеринарные услуги можно будет оказывать в "красном" режиме

Для обеспечения высокого уровня защиты здоровья общества и животных ветеринарные услуги можно будет оказывать даже в случаях, если хозяин животного не имеет ковид-сертификата.

"Животное должно получить срочную и неотложную медицинскую помощь, чтобы свести его страдания к минимуму, независимо от убеждений хозяина питомца", — указали авторы предложения.