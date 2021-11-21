"Никогда не говори "никогда". Райвис Дзинтарс о том, станет ли он кандидатом в премьеры от Нацобъединения
Foto: DELFI

Депутат Европарламента Роберт Зиле, который неоднократно выдвигался в премьер-министры от Нацобъединения, в ближайшей предвыборной кампании эту роль "свадебного генерала" на себя не возьмет. Перед коалиционным Национальным объединением встал вопрос, о том кто будет кандидатам в главы Кабинета министров.

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"Я вижу многих людей, которых я был бы готов предложить стать кандидатом в премьер-министры от Национального объединения на следующих выборах. Это и члены Национального объединения, и люди, на которых я могу положиться как в области компетентности, так и национального самосознания. Сейчас не торопимся публично называть кандидата, поскольку остается еще целый год, и конечно, же это время для конкурентов, чтобы попробовать обрушить возможных кандидатов. Но в рамках партии эти дискуссии происходят", — сказал в интервью Delfi Plus Райвис Дзинтарс.

На прямой вопрос о том, каковы шансы, что кандидатом в премьеры станет он сам, политик ответил: "Никогда не говори "никогда". Я никого сейчас не хочу исключать, поскольку это может очень быстро дойти до кандидатов, с которыми мы говорим".

На вопрос о том, есть ли у него цель когда-либо возглавить правительство, 39-летний Райвис Дзинтарс ответил в философском ключе: "Это во многом разговор с самим собой — понять, в чем мой самый большой вклад, что мне нравится и чем я хочу заниматься. Я понимаю, что должности не очень важны для меня, мне нравится быть уравновешивающим механизмом, мне нравится разговаривать с людьми, занимающими должности, чтобы достичь компромисса и поддерживать такую ​​хорошую стабильность в организации. Мне кажется, это удается. По крайней мере, с тех пор, как было создано Национальное объединение в 2010 году, мне всегда доверяли возможность управлять этой организацией".

Полную версию интервью с Райвисом Дзинтарсом читайте здесь.

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