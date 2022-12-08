Нил Ушаков не исключает, что будет баллотироваться на выборах в Рижскую думу или в Сейм

Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков не собирается оставлять активную политику как в Европе, так и в Латвии, о чем он рассказал в эфире программы "Открытый разговор", отвечая на вопросы ведущей Ольги Князевой и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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"Я не собираюсь бояться участвовать во внутренних политических процессах только из-за того, что кто-то с этим не согласен", — заявил политик. Перед тем, как принять окончательное решение об участии во внутрилатвийских выборах — в муниципальных 2025 года или в парламентских 2026 года — Ушаков хочет получить оценку того, что он проделал за эти годы в Европарламенте, если для него будут успешными выборы туда в 2024 году.

"После этой оценки и в зависимости от ситуации в партии, что отдельный большой вопрос, я не исключаю возможности баллотироваться в 2025 году. Прогнозировать сейчас, что будет в 2025 году, ни один человек не сможет. Дай Бог эту зиму пережить, и чтобы война когда-то закончилась. Но вне независимости от того, как будет развиваться ведущийся против меня судебный процесс, из внутренних политических процессов я уходить не планирую", — сказал Ушаков.

Также политик сообщил, что будет претендовать на место в правлении партии "Согласие", которой надо многое сделать, чтобы восстановить позиции: "Это должна быть комбинация лидерства и выраженной командной работы. Иначе нашу работу должны будут делать другие люди и, вероятно, другие партии", — сказал Ушаков. Он сказал, что знает кандидатуры на роль лидера, но называть их пока не будет, чтобы не подставлять.

В Ригу Ушаков приезжал, чтобы принять участие в заседании суда по его уголовному делу, связанному с хранением запрещенного устройства видеонаблюдения.