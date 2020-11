Нил Ушаков присоединился к влиятельной межгруппе Европарламента по правам ЛГБТИ

Евродепутат от Латвии Нил Ушаков ("Согласие") вошел в состав межгруппы Европейского парламента по правам ЛГБТИ (European Parliament Intergroup on LGBT Rights). Об этом в официальном Twitter сообщили представители данного связующего органа между Европарламентом и организациями, представляющими права секс-меньшинств.

Данная межгруппа Европейского парламенте занимается правами лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов как внутри, так и за пределами Европейского Союза. В ее состав входят 152 европарламентария из различных политических сил, что делает ее самой многочисленной межгруппой ЕП.

Today, we warmly welcome our first Latvian Full Member (!), 🇱🇻 MEP @nilsusakovs , elected through @SaskanaRIGA to the @TheProgressives! 🌹

🌈 Welcome, Nils! With your support, we now cover ALL 27 Member States at a crucial time for #LGBTI equality. Let’s work together for it 🙏🏼 pic.twitter.com/8ei8l2GnXC