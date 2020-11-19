Нил Ушаков присоединился к влиятельной межгруппе Европарламента по правам ЛГБТИ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA/DELFI

Евродепутат от Латвии Нил Ушаков ("Согласие") вошел в состав межгруппы Европейского парламента по правам ЛГБТИ (European Parliament Intergroup on LGBT Rights). Об этом в официальном Twitter сообщили представители данного связующего органа между Европарламентом и организациями, представляющими права секс-меньшинств.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Данная межгруппа Европейского парламенте занимается правами лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов как внутри, так и за пределами Европейского Союза. В ее состав входят 152 европарламентария из различных политических сил, что делает ее самой многочисленной межгруппой ЕП.

Нил Ушаков занимал пост мэра Риги с июля 2009 года по конец апреля 2019 года, когда был отправлен в отставку решением тогдашнего министра защиты окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце. После этого он принял решение участовать в выборах в Европарламент, по итогам которых получил мандат депутата ЕП.

Девятый созыв ЕП начал свою работу 2 июля. В этом созыве работают депутаты из 28 стран и 190 политических партий.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

80

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Юрис Пуце "Согласие" Eiropas Parlaments Twitter Европарламент Нил Ушаков
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов