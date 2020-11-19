Нил Ушаков присоединился к влиятельной межгруппе Европарламента по правам ЛГБТИ

Евродепутат от Латвии Нил Ушаков ("Согласие") вошел в состав межгруппы Европейского парламента по правам ЛГБТИ (European Parliament Intergroup on LGBT Rights). Об этом в официальном Twitter сообщили представители данного связующего органа между Европарламентом и организациями, представляющими права секс-меньшинств.

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Данная межгруппа Европейского парламенте занимается правами лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов как внутри, так и за пределами Европейского Союза. В ее состав входят 152 европарламентария из различных политических сил, что делает ее самой многочисленной межгруппой ЕП.

Today, we warmly welcome our first Latvian Full Member (!), 🇱🇻 MEP @nilsusakovs , elected through @SaskanaRIGA to the @TheProgressives! 🌹 🌈 Welcome, Nils! With your support, we now cover ALL 27 Member States at a crucial time for #LGBTI equality. Let’s work together for it 🙏🏼 pic.twitter.com/8ei8l2GnXC — LGBTI Intergroup (@LGBTIintergroup) November 19, 2020

Нил Ушаков занимал пост мэра Риги с июля 2009 года по конец апреля 2019 года, когда был отправлен в отставку решением тогдашнего министра защиты окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце. После этого он принял решение участовать в выборах в Европарламент, по итогам которых получил мандат депутата ЕП.

Девятый созыв ЕП начал свою работу 2 июля. В этом созыве работают депутаты из 28 стран и 190 политических партий.