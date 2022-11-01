NMPD: форма медиков и водителей бригад "скорой" будет оснащена видеокамерами

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) разрабатывает программу специальных мер безопасности, направленных на снижение рисков насилия и агрессии по отношению к бригадам во время вызовов, а также на защиту здоровья и жизни самих медиков и водителей, сообщили в NMPD.

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Согласно данным NMPD, каждый год сотрудники бригад сталкиваются с примерно 100 случаями нападения и физической агрессии со стороны самих пациентов или других лиц в местах вызовов. За десять месяцев этого года зафиксировано уже 92 нападения на служебные бригады NMPD — последнее из них было пару недель назад, когда во время вызова водитель машины скорой помощи получил ножевое ранение. Хотя его жизни больше ничего не угрожает, пострадавший должен продолжать лечение.

Как свидетельствуют результаты оценки случаев нападения, при оказании помощи страдают как медики бригад, так и водители оперативных транспортных средств. В ряде случаев были получены тяжелые и даже опасные для жизни травмы. Такие события имеют последствия для психологического здоровья сотрудников, отмечают в NMPD. Несмотря на то, что служба оказывает психологическую поддержку и помощь, часть пострадавших работников или тех, кто присутствовал во время вызова, уже не в состоянии продолжать работу в бригаде.

"Рабочая среда и условия в служебных бригадах очень сложные, особенно потому, что наши коллеги никогда не могут знать, что их ждет на месте вызова. Эту профессию выбирают люди с высоким чувством миссии, которые также понимают риски своей работы. Для того, чтобы снизить риски и наши бригады могли работать, не опасаясь за свою жизнь, сейчас мы оцениваем дополнительные меры с целью усилить безопасность и защиту бригад", — сообщила глава NMPD Лиене Ципуле.

NMPD рассматривает введение совокупности мер, в том числе возможность обеспечения бригад средствами самообороны и внедрения видеокамер в форму сотрудников бригад, организацию обучения и тренировок самообороне, улучшения формы сотрудников и т.д..

В службе уже реализован ряд мер безопасности, например, у бригад есть кнопка SOS для быстрой связи с Центром оперативного управления NMPD в случае прямой угрозы, а машины бригад с 2011 года оснащены камерами видеонаблюдения.

Однако медики очень часто во время вызовов работают вне оперативного автомобиля, и поддержку приходится обеспечивать по телефону или рации. При этом Центр оперативного управления не видит реальной ситуации. Это препятствует возможности оперативно реагировать и оказывать необходимую поддержку бригаде. Оценка случаев нападения также показывает необходимость введения новых дополнительных мер по усилению и повышению защищенности бригад.

В их задачи входило бы как удержание людей от возможной агрессии, так и возможность более оперативного реагирования в момент опасности, если бригада находится вне оперативного транспортного средства.

"Мы значительно усилим безопасность наших бригад. Однако в то же время хочу обратиться к обществу — призвание медиков помогать и спасать, а не думать о том, как в мирное время вооружиться, чтобы делать свою работу. Поэтому наш общий долг — защищать медиков и позволять им работать в безопасной среде, чтобы они могли помочь другим", — подчеркнула Ципуле.