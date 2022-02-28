НО планирует подать поправки об усилении латышского языка в образовании и на рынке труда
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Национальное объединение (НО) планирует сегодня подать пакет законопроектов, призванных сплотить общество и усилить использование латышского языка в качестве единственного государственного языка в образовании и на рынке труда, сообщило НО в Twitter.

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"В это тревожное время особенно важно укреплять государственность и латышский язык как ядро идентичности нации", — подчеркивает НО.

Лидер партии Райвис Дзинтарс в заявлении для СМИ подчеркнул, что латышский язык — не только средство общения, а часть культуры и одна из основных ценностей, поэтому важно, чтобы его позиции укреплялись не только формально, а в первую очередь в повседневной коммуникации.

Как сообщалось, министр образования и науки Анита Муйжниеце ранее заявила, что в настоящее время более чем когда-либо необходимо усиливать позиции государственного языка, обеспечив всем детям Латвии качественное образование на нем. Также министр сообщила, что уже готовятся соответствующие изменения в законодательстве, которые будут подробно разъяснены и обоснованы, и для их введения будет предоставлено достаточно времени.

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