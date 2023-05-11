НО пока не поддерживает ни одного из публично объявленных кандидатов в президенты

Национальное объединение (НО) в настоящее время не поддерживает ни одного из публично объявленных кандидатов в президенты Латвии и пока еще обдумывает свои дальнейшие действия.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Депутат Эдвинс Шноре (на фото), отвечая на вопрос, кого из кандидатов на пост главы государства собирается поддержать НО — Улдиса Пиленса или Эдгара Ринкевича — сообщил, что ничего нового сказать он пока не может.

Нацобъединение собиралось выдвигать кандидатуру действующего президента Левитса, однако ситуация стремительно изменилась, поэтому пока невозможно сказать, как именно поступят представители этой партии.

Вопрос о том, кого НО может поддержать из выдвинутых кандидатов, будет, по словам Шноре, скорей всего, решаться на следующей неделе.

В свою очередь глава парламентской фракции НО Юргис Клотиньш сообщил, что НО пока не поддержит ни одного из публично озвученных кандидатов на пост президента Латвии.