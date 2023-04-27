Ночь на пятницу в Латвии будет холодной
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В ночь на пятницу минимальная температура воздуха в Латвии составит -2..+2 градуса, на побережье до +5 градусов, прогнозируют синоптики.

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В ближайшие сутки ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные осадки, а в пятницу во второй половине дня дожди ожидаются в центральной и восточной частях страны, местами возможны град и гроза.

Ветер западный, юго-западный, от слабого до умеренного, при дожде порывами до 16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +7..+12 градусов.

В пятницу в Риге ожидается кратковременный дождь. Ночью при слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха понизится до +2 градусов, в пригородах около нуля. Днем будет дуть слабый или умеренный западный ветер, температура воздуха составит +11 градусов.

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