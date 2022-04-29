Ночь на субботу будет холодной, днем — преимущественно солнечно
Foto: DELFI

В ночь на субботу температура воздуха в Латвии снизится до 0..-5 градусов. На побережье Рижского залива столбик термометра не опустится ниже +3 градусов, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

И ночью, и днем будет малооблачно. В течение дня в Курземе облачность усилится. Осадки не ожидаются. Ночью во многих местах ожидается туман.

В последний день апреля, когда в стране проводится Большой субботник, температура воздуха будет колебаться в пределах +8..+13 градусов. Ожидаются слабый ветер и безветрие.

В Риге в субботу сохранится сухая и солнечная погода, будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Ночью местами температура воздуха опустится до -3 градусов, на морском побережье будет около +3 градусов. Днем в столице столбик термометра приблизится к отметке +10 градусов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Присылай фото с поздравлением ко Дню матери и участвуй в голосовании