Ночь на субботу будет холодной, днем — преимущественно солнечно

В ночь на субботу температура воздуха в Латвии снизится до 0..-5 градусов. На побережье Рижского залива столбик термометра не опустится ниже +3 градусов, прогнозируют синоптики.

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И ночью, и днем будет малооблачно. В течение дня в Курземе облачность усилится. Осадки не ожидаются. Ночью во многих местах ожидается туман.

В последний день апреля, когда в стране проводится Большой субботник, температура воздуха будет колебаться в пределах +8..+13 градусов. Ожидаются слабый ветер и безветрие.

В Риге в субботу сохранится сухая и солнечная погода, будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Ночью местами температура воздуха опустится до -3 градусов, на морском побережье будет около +3 градусов. Днем в столице столбик термометра приблизится к отметке +10 градусов.