Ночью будет преимущественно ясная погода, на востоке страны похолодает до -13 градусов
Foto: LETA

В начале ночи погода будет в основном ясной, но небо постепенно затянется облаками с запада. Во второй половине ночи местами ожидаются небольшие осадки. По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на востоке страны температура воздуха достигнет -13 градусов.

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На отдельных участках дороги будут скользкими и на них образуется гололедица. Будет преобладать слабый западный ветер, местами сформируется туман. Минимальная температура воздуха ожидается в начале ночи при ясном небе 0…-5 градусов, на востоке страны -8…-13 градусов, на морском побережье 0…+ 2 градусов.

В начале ночи в Риге ясную погоду сменит облачность, однако значительных осадков не ожидается.

Будет преобладать слабый западный ветер, утром еще сохранится туман, температура воздуха в начале ночи составит -3…-5 градусов, ночью повысится до 0…+ 1 градус.

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