Ночью дороги в Риге могут обледенеть
Foto: LETA

В ночь на четверг ожидается снег, ледяной дождь и местами метель, из-за чего на дорогах и тротуарах может образовываться лед и снежные заносы, предупреждает Департамент сообщения Рижской думы.

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Зоны повышенного риска — это мосты и путепроводы. После обеда в среду их превентивно начали обрабатывать противоскользящими материалами. В первую очередь чистятся и обрабатываются мосты, путепроводы, магистральные улицы и те улицы, где ездит общественный транспорт, а также велодорожки. Затем идут менее значимые улицы в микрорайонах.

В режиме готовности находится 50 единиц зимней техники — 34 для обработки проезжей части и 16 для велоструктуры.

Департамент предупреждает, что утром в четверг условия езды будут осложнены, а транспорт будет опаздывать.

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