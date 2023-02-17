Ночью местами ожидается сильный снегопад
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Ночью в некоторых регионах Латвии ожидается сильный снегопад, сообщает агентство LETA со ссылкой на Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В пятницу вечером Латвию, начиная с запада, достигнет зона осадков, которая ночью принесет сильный снегопад в восточный регион страны. Местами толщина снежного покрова увеличится на пять-семь сантиметров. На некоторых участках дороги будут скользкими, а видимость во время метели ухудшится.

Предупреждение действительно с 20.00 пятницы до 08.00 субботы.

Ожидаемая интенсивность снегопада может затруднить движение транспорта по дорогам, а также движение пешеходов. Мероприятия на свежем воздухе могут быть прерваны в определенных районах. Жителям призывают проявлять осторожность как при ходьбе, так и при езде на велосипеде или автомобиле.

Если гидрометеорологические условия нанесли ущерб, угрожающий здоровью и жизни людей, связи или движению общественного транспорта, об этом следует сообщать, позвонив по единому телефону экстренной помощи 11 номер 11.

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