Ночью на востоке Латвии ожидается продолжительный снегопад, среда будет облачной
Foto: DELFI

В ночь на среду будет облачно, местами выпадет снег. На востоке страны снегопад будет продолжительным, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В восточной части страны толщина снежного покрова может увеличиться на три сантиметра. На некоторых участках дороги будет скользко. Будет преобладать слабый восточный ветер, воздух похолодает до -4 градусов.

В среду небо будет преимущественно облачным, в некоторых восточных регионах продолжит идти снег. Также днем ​​некоторые участки дороги будут скользкими. Будет дуть слабый восточный ветер, а температура воздуха сохранится в пределах +2--3 градуса.

Ночью в Риге будет облачно, но значительных осадков не ожидается. Будет дуть медленный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха — до -1 градуса.

Плотные облака закроют небо в столице в среду, однако значительных осадков не ожидается. Сохранится слабый восточный, юго-восточный ветер. Столбик термометра будет колебаться между 0 и -1 градусами.

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