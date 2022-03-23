Ночью на востоке Латвии пойдет снег

В ночь на четверг в центральных и восточных районах страны ожидается кратковременный дождь и мокрый снег, а на востоке снег.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По прогнозам синоптиков, небо будет облачным, но с запада постепенно прояснится. На некоторых участках дороги будут скользкими.

Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, местами ночью сгустится туман, температура воздуха понизится до +2…-3 градусов.

В четверг будет переменная облачность, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +8…+13 градусов, на побережье до +7.

В Риге ночью небо будет облачным, в первой половине пройдет небольшой дождь, но к утру облака рассеются. Похолодает до +1…+3 градусов. День будет солнечным и сухим, столбик термометра поднимется до +12 градусов.