Ночью в Латвии опять ожидается метель и дождь
Foto: LETA

В ночь на субботу Латвию с запада будет пересекать широкая зона осадков — ожидается длительная метель и дождь, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Местами в Курземе и в Видземе осадки будут сильными. В субботу после обеда, начиная с северо-запада, осадки прекратятся и небо постепенно прояснится.

Юго-западный ветер усилится, днем он перейдет в северо-западный и северный. Ожидаются порывы до 14-19 метров в секунду, ночью на западном побережье Курземе — до 20-23 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +2..-3 градуса, на востоке страны до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +1..+6 градусов, но в субботу вечером снова похолодает.

Худшие дорожные условия будут утром в субботу в Видземе и Латгале.

Во второй половине ночи и в первой половине дня в Риге ожидаются затяжной мокрый снег и дождь, к вечеру субботы прояснится. В конце ночи усилится юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду, а днем ​​в субботу ожидаются северо-западные и северные порывы ветра до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и в субботу вечером будет колебаться около нуля, утром повысится до +4 градусов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
Как поднять себе настроение в темные месяцы года
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
Выбери маршрут зимней прогулки – пешком или на лыжах
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие