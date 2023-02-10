Ночью в Латвии опять ожидается метель и дождь

В ночь на субботу Латвию с запада будет пересекать широкая зона осадков — ожидается длительная метель и дождь, прогнозируют синоптики.

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Местами в Курземе и в Видземе осадки будут сильными. В субботу после обеда, начиная с северо-запада, осадки прекратятся и небо постепенно прояснится.

Юго-западный ветер усилится, днем он перейдет в северо-западный и северный. Ожидаются порывы до 14-19 метров в секунду, ночью на западном побережье Курземе — до 20-23 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +2..-3 градуса, на востоке страны до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +1..+6 градусов, но в субботу вечером снова похолодает.

Худшие дорожные условия будут утром в субботу в Видземе и Латгале.

Во второй половине ночи и в первой половине дня в Риге ожидаются затяжной мокрый снег и дождь, к вечеру субботы прояснится. В конце ночи усилится юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду, а днем ​​в субботу ожидаются северо-западные и северные порывы ветра до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и в субботу вечером будет колебаться около нуля, утром повысится до +4 градусов.