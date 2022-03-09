Ночью в Видземе и Латгале температура воздуха понизится до -18 градусов

В ночь на четверг температура воздуха в Латвии опустится до -4…-11 градусов, на большей части территории Видземе и Латгале — до -13…-18 градусов, прогнозируют синоптики.

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Сухая и ясная погода ожидается как ночью, так и днем. Ветер слабый, восточного и южного направлений.

Максимальная температура воздуха днем составит от -3 градусов в Латгале до +4 градусов на западе Курземе.

В Риге в четверг будет ярко светить солнце и дуть слабый юго-восточный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит -6 градусов, на окраинах до -10 градусов, а днем воздух прогреется до +1 градуса