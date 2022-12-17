Ночью во многих местах ожидаются туман, иней и сильные морозы

В субботу во второй половине дня в Латвии местами ожидаются густой туман и иней, в ночь на воскресенье — уже во многих местах, прогнозируют синоптики.

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При ясной погоде температура воздуха понизится до -15…-20 градусов, а под покровом облаков мороз будет не ниже -10 градусов. Сохранится слабый ветер.

В течение дня на побережье юго-западный ветер усилится в порывах до 11-16 метров в секунду, в окрестностях Вентспилса — до 20 метров в секунду. Температура воздуха во второй половине дня и вечером повысится до 0…-8 градусов, в Курземе и на северо-западе Видземе — до 0…+4 градусов.

В воскресенье во многих местах будет светить солнце, к вечеру в северо-западной части страны ожидается небольшой снег, дождь и гололедица.

В Риге в ближайшие сутки вероятны туман, иней и солнце. Ветер — слабый южный, юго-западный, который днем незначительно усилится. Температура воздуха будет колебаться у отметки -10 градусов, во второй половине дня станет теплее, и в воскресенье вечером температура воздуха составит около нуля градусов.