Норма о запрете заключенным участвовать в муниципальных выборах признана не соответствующей Сатверсме

Конституционный суд (КС) признал норму, запрещающую лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, участвовать в муниципальных выборах, не соответствующей основному закону страны, выяснило в суде агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Истец отбывает наказание в форме лишения свободы. Согласно оспариваемой норме, он не имел права голоса на очередных муниципальных выборах, которые прошли в Латвии 5 июня 2021 года.

Истец просил КС оценить соответствие пункта 2 статьи 6 закона о выборах в муниципальные думы первому предложению части второй статьи 101 Конституции.

Пункт 2 статьи 6 упомянутого закона гласит, что лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, не имеют права избирать в думу самоуправления.

Первое предложение части второй статьи 101 Конституции гласит, что самоуправления избираются полноправными гражданами Латвии и гражданами ЕС, постоянно проживающими в Латвии.

Истец считает, что установленный в оспариваемой норме запрет ограничивает право лица участвовать в выборах в самоуправления, оговоренное в первом предложении части второй статьи 101 Конституции.

Законодатель не соблюдал принцип эффективного законодательства, так как не учел выводы судебной практики Конституционного суда и Европейского суда по правам человека об избирательных правах заключенных и переоценил необходимость ограничения основных прав.

Содержащееся в оспариваемой норме ограничение основных прав не имеет легитимной цели и не приносит никакой пользы обществу, считает податель иска.

КС пришел к выводу, что право голоса, гарантированное первым предложением части второй статьи 101 Конституции, имеет решающее значение в создании и сохранении эффективных демократически избранных институтов, которые руководствуются принципами верховенства закона. Всеобщее избирательное право является принципом, установленным как в латвийской правовой системе, так и в международном праве, и из этого следует, что важно, чтобы каждый гражданин мог осуществлять свое право голоса без необоснованных ограничений.

Автоматическое исключение любой группы общества от участия в муниципальных выборах противоречит общему принципу избирательного права.

С другой стороны, в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в целом не должны устанавливаться большие ограничения, чем те, которые необходимы в силу характера совершенного уголовного правонарушения и назначенного наказания. Такое ограничение права голоса несовместимо и с целью уголовного наказания — ресоциализацией осужденных.

Решение КС является окончательным и обжалованию не подлежит.