Нотариусы: Латвии нужна система превентивной защиты интересов детей при разводах

Совет нотариусов инициировал дискуссию о юридической безопасности детей во время разводов. По опыту нотариусов дети порой становятся заложниками в спорах родителей.

В Совете нотариусов порталу DELFI рассказали, что родители часто не умеют договориться и разговаривать. В паре накопились обиды и в процессе развода за ними люди забывают, что в первую очередь, они должны позаботиться о благополучии ребенка.

"Очень мало людей используют услугу медиации, хотя ее оплачивает государство", — отметил председатель совета Присяжных нотариусов Латвии Янис Скрастиньш. Многие семьи идут к нотариусу и хотят разобраться с разводом как можно скорее и как следует не проговаривают вопросы, связанные с дальнейшим воспитанием и содержанием ребенка.

"Мы в Латвии выделяем огромные ресурсы на борьбу с последствиями, реагируя на уже возникшую проблему. К тому же реакция на проблему происходит уже на репрессивном и институциональном уровне — полиция, социальная служба, суд, сиротский суд, хотя проблему можно было предотвратить заранее", — уверен Скрастиньш.

Он считает, что все учреждения, отвечающие за вопросы семьи и прав детей, должны найти решение, как уберечь ребенка на превентивном уровне.

В среднем 4500 пар разводятся присяжными нотариусами в бесспорном порядке. Только в одной трети случаев родители заботятся о том, чтобы корректно обеспечивались права ребенка на средства содержания и общение, указали в Совете нотариусов. Например, корректно оформить обязательство платить алименты.

В целом хоть население и становится более юридически грамотным, по-прежнему уровень понимания закона довольно низкий, отмечает Скрастиньш.