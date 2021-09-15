Новая доза или подождать? Медэксперты рассказали о возможностях ревакцинации в Латвии

15 сентября в Латвии будет возможно получить дополнительную дозу вакцины от Covid-19, но не всем. Пока "бустер" рекомендован людям с существенно подорванной имунной системой и определенным набором диагнозов или получавших терапию, которая могла снизить иммунный ответ. Таких на сегодня насчитывается около 10 000 человек. Остальным рекомендуют подождать и самим не ставить себе диагнозы по лабораторным анализам.

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Кабинет министров утвердил возможность получения еще одной дозы вакцины от Covid-19 в Латвии. Для этого может использоваться любой из разрешенных к применению в стране препаратов. Как отметила глава Совета по иммунизации Даце Завадска, по некоторым данным, комбинирование разных препаратов может привести даже к более успешным результатам.

Как сообщила глава проекта Минздрава Бюро вакцинации Эва Юхневича, запасов вакцины в Латвии на сегодня хватает для самых высоких темпов вакцинации, даже если дополнительная доза будет рекомендована всем желающим. Так что беспокоиться о том, что кому-то не хватит, не имеет смысла. И все же на сегодня поддерживающая (бустерная) доза, рекомендована только людям с сильно ослабленной иммунной системой, у которых не развился оптимальный иммунный ответ во время первичной вакцинации.

Группы пациентов, которым положен "бустер":

пациентов, находящихся (или недавно прошедших) на терапии злокачественных опухолей или гематоонкологических заболеваний,

пациенты после серьезных трансплантаций органов или стволовых клеток,

пациенты с тяжелым первичным иммунодефицитом,

носители ВИЧ-инфекции с числом клеток CD4 меньше 50,

пациенты на активной терапии кортикостероидами в высоких дозах, алкилирующими медикаментами, антиметаболитами, TNF-блокаторами и другими иммуносупрессорами и биологическими иммуномодуляторами,

пациенты на длительном диализе.



В ближайшее время людей из этих групп, которые уже есть в поле зрения врачей, будут информировать о возможности персонально — с помощью смс и электронной почты.

"В нашем распоряжении нет убедительных данных и доказательств того, что дополнительная доза необходима другим группам разных возрастов и профессий, — заявила Даце Завадска. — Такие показания должны быть основаны на тщательном анализе и исследовании эпидемиологической и клинической картины. И надо всегда помнить про уровни риска".

Завадска напомнила, что первичная вакцинация по-прежнему достаточно хорошо работает — она снижает уровень инфицирования, предотвращает развитие тяжелых заболеваний и госпитализации. В том числе против штамма "дельта". "Гораздо более важно, чем разговоры о третьей дозе — расширить число первичных вакцинированных. У нас этот уровень невероятно низкий — это говорит о легкомысленном отношении общества", — уверена Завадска.

Где получить "бустер"?

Можно обратиться к своем семейному или лечащему (конкретное заболевание) врачу, который оценит состояние здоровья

Можно обратиться к тем, кто лечит заболевания из списка в рижских и региональных больницах

Вакцину можно получить в практике семейного врача или в лечебных учреждениях, с которыми этот врач сотрудничает, или в больнице, где поставлен диагноза

Когда и какую вакцину?

Получить дополнительную дозу можно не раньше, чем через 28 дней после окончания курса первичной вакцинации

Привиться можно, как препаратом, которым уже вакцинировались, так и любым другим доступным, который признан в Латвии

Будет ли "бустер" для медиков?

Медики начали вакцинироваться еще зимой. Сейчас у многих низкий уровень антител. В Германии медикам уже делают бустерные прививки — а в Латвии?

"Медики тоже очень разные по возрасту и состоянию здоровья, — отвечает Завадска. — К ним относятся те же правила, как и к остальным людям. Пока нет убедительных доказательств того, что среди получивших прививку в декабре-январе участилась заболеваемость в средней и тяжелой форме. Это показывает, что вакцина не ослабляет своего действия и через 8-9 месяцев, даже падение количества антител в крови не говорит о том, что человек хуже защищен".

Завадска добавила, что в ближайшее время ждет данных от производителей вакцин. "Вакцина — медикамент. Его нельзя использовать, когда кому-то захочется. Если будут качественные и убедительные доказательства необходимости новой дозы всем — медлить не будем, но и рекомендовать без них не можем. У вакцины есть определенные риски — это никто не скрывает. К тому же, надо точно знать, когда ее делать".

Как человек может узнать свой уровень защиты?

Завадска призвала доверять ученым. "У нас достаточно много убедительных доказательств того, что зарегистрированные вакцины создают иммунную защиту. Мы же после всех других вакцин не идем проверять наличие антител? Мы неизбежно встречаем вирус в открытом пространстве, но по статистике вакцинированные, хоть и заболевают, но в легкой форме и практически не попадают в больницы. Значит, все в порядке".

Сегодня нет необходимости для массовой ревакцинации от COVID-19. Более того, если пациентам вводить бустерные дозы вакцин слишком рано или слишком часто, то это может вызвать миокардит или синдром Гийена-Барре, говорится в статье, опубликованной в научном журнале The Lancet. При этом авторы статьи отмечают, что повторная вакцинация может понадобиться людям с ослабленным иммунитетом, а также тем, у кого не сформировалась защита после основной вакцинации.