Новая коалиция РД начинает переговоры о предстоящих задачах: каким партиям достались главные посты Риги

Сегодня фракции новой коалиции Рижской думы обсудят с правлениями партий предстоящие задачи. На переговоры формирующие коалицию партии вновь соберутся завтра, 8 сентября, сообщил кандидат объединения партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные" Мартиньш Стакис.

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На этой неделе состоится и первая встреча с оппозицией. "Все фракции заявили, что участие оппозиции в совместной работе очень важно", - сказал Стакис.

Как сообщалось, договоренности о формировании коалиции в думе достигли объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", Новая консервативная партия, список национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийского объединения регионов и "Новое Единство".

В соответствии с соглашением мэром столицы станет кандидат "Для развития/За!" и "Прогрессивные" Мартиньш Стакис.

"Для развития/За!" и "Прогрессивным" достанется также руководство комитетом по финансовым и административным делам, комитетом по образованию, культуре и спорту, комитетом по социальным вопросам и комитетом жилья и окружающей среды.Комитет по финансовым и административным делам возглавит Стакис.

"Новому Единству" достанется должность вице-мэра, также представители партии возглавят комитет городского развития и комитет сообщения и транспорта. Должность вице-мэра планируется доверить Вилнису Кирсису, который будет нести ответственность за вопросы инфраструктуры.

Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийское объединение регионов получат вторую должность вице-мэра и руководство комитетом городской собственности. Партии договорились, что сначала должность вице-мэра займет Эдвард Смилтенс, а позже - Эйнар Цилинскис. В сфере ответственности этих вице-мэров будут вопросы сотрудничества Риги и Рижского региона. Руководство комитетом городской собственности планируется доверить Дайнису Лоцису.

Новая консервативная партия получит третью должность вице-мэра и должность руководителя комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции. По словам Стакиса, это будет одна объединенная должность, которую займет лидер списка Новой консервативной партии Линда Озола. Она в думе будет отвечать за вопросы законности.

У коалиции в новой Рижской думе будет стабильное большинство голосов - 39 мандатов.