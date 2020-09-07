Новая коалиция РД начинает переговоры о предстоящих задачах: каким партиям достались главные посты Риги
Foto: LETA

Сегодня фракции новой коалиции Рижской думы обсудят с правлениями партий предстоящие задачи. На переговоры формирующие коалицию партии вновь соберутся завтра, 8 сентября, сообщил кандидат объединения партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные" Мартиньш Стакис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На этой неделе состоится и первая встреча с оппозицией. "Все фракции заявили, что участие оппозиции в совместной работе очень важно", - сказал Стакис.

Как сообщалось, договоренности о формировании коалиции в думе достигли объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", Новая консервативная партия, список национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийского объединения регионов и "Новое Единство".

В соответствии с соглашением мэром столицы станет кандидат "Для развития/За!" и "Прогрессивные" Мартиньш Стакис.

"Для развития/За!" и "Прогрессивным" достанется также руководство комитетом по финансовым и административным делам, комитетом по образованию, культуре и спорту, комитетом по социальным вопросам и комитетом жилья и окружающей среды.Комитет по финансовым и административным делам возглавит Стакис.

"Новому Единству" достанется должность вице-мэра, также представители партии возглавят комитет городского развития и комитет сообщения и транспорта. Должность вице-мэра планируется доверить Вилнису Кирсису, который будет нести ответственность за вопросы инфраструктуры.

Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийское объединение регионов получат вторую должность вице-мэра и руководство комитетом городской собственности. Партии договорились, что сначала должность вице-мэра займет Эдвард Смилтенс, а позже - Эйнар Цилинскис. В сфере ответственности этих вице-мэров будут вопросы сотрудничества Риги и Рижского региона. Руководство комитетом городской собственности планируется доверить Дайнису Лоцису.

Новая консервативная партия получит третью должность вице-мэра и должность руководителя комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции. По словам Стакиса, это будет одна объединенная должность, которую займет лидер списка Новой консервативной партии Линда Озола. Она в думе будет отвечать за вопросы законности.

У коалиции в новой Рижской думе будет стабильное большинство голосов - 39 мандатов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

"Новое Единство" Национальное объединение Новая консервативная партия Все для Латвии Латвийское объединение регионов "Для развития/За!" Линда Озола Мартиньш Стакис Вилнис Кирсис Эдвард Смилтенс Эйнар Цилинскис
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных