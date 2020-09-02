Новая коалиция Рижской думы планирует создать отдельный комитет по вопросам предотвращения коррупции
Foto: LETA

"Политические торги" в Рижской думе, возможно, будут расширены, ведь будущая коалиция планирует создать новый комитет по вопросам предотвращения коррупции. Об этом после встречи с партиями "Для развития/За!" и "Прогрессивные" журналистам сообщили представители "Нового Единства".

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Идея создания отдельного комитета по вопросам предотвращения коррупции поступила от "Нового Единства". Таким образом, возможно, будет преобразован нынешний комитет по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, от которого будет отделены антикоррупционные вопросы.

Как пояснил агентству ЛЕТА Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), в предвыборные программы почти всех партнеров будущей коалиции были включены пункты о борьбе с коррупцией в Рижской думе и ее структурах, поэтому создание такого комитета необходимо.

Изначально в меморандуме о сотрудничестве предлагалось согласовать распределение десяти постов в Рижской думе, теперь, возможно, их станет 11.

Представители "Нового Единства" подтвердили, что все еще актуальна идея о пропорциональном количеству избранных в думу депутатов распределении должностей.

Следующие переговоры будущей коалиции состоятся в пятницу, 4 сентября.

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LETA

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LETA

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"Для развития/За!" "Новое Единство" Вилнис Кирсис
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