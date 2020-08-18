Новая концепция обороны Латвии: нужно усилить присутствие союзников с возможностями дальнего действия

В Латвии необходимо усилить присутствие союзников с возможностями дальнего действия, такими как огневая поддержка, противовоздушная оборона, защита побережья и портов, говорится в проекте концепции государственной обороны, одобренном сегодня правительством.

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В разработанном Минобороны проекте концепции подчеркивается, что присутствие сил союзников в стране является прямым подтверждением готовности союзных стран поддержать Латвию. Это четкий сдерживающий сигнал для потенциального агрессора. Присутствие союзников имеет стратегическое значение, и необходимо продолжать все усилия для того, чтобы подразделения вооруженных сил НАТО в Латвии оставались на постоянной основе.

Подразделения союзников должны поддерживать Национальные вооруженные силы (НВС) в оборонительных операциях, поэтому они интегрированы в единое командное управление НВС и обеспечиваются возможностями, соответствующими поставленной задаче. Присутствие союзников также может осуществляться вне защитных механизмов НАТО, на основе двусторонних или многосторонних соглашений с Латвией.

Также необходимо усилить дислоцированную в Латвии расширенную боевую группу сил союзников, чтобы улучшить способность этих подразделений поддерживать оборону Латвии и усилить сдерживающий эффект. Особенно важно усилить присутствие союзников с возможностями дальнего действия, такими как огневая поддержка, противовоздушная оборона, защита побережья и портов.

В проекте концепции отмечается, что главным стратегическим союзником Латвии являются США, благодаря долгосрочной поддержке которых оборона Латвии была значительно усилена после восстановления независимости.

В свою очередь Канада является ведущей страной в боевой группе расширенного присутствия НАТО и важным союзником Латвии.

С 1995 года было разработано семь концепций государственной обороны Латвии. Текущая концепция утверждена в 2016 году. Новую концепцию еще предстоит утвердить Сейму.