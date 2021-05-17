Новая консервативная партия готова предложить Эглитиса на пост министров экономики и финансов

В случае соответствующего коалиционного соглашения Новая консервативная партия (НКП) на должность министров экономики и финансов предложит депутата Сейма Гатиса Эглитиса.

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Как выяснило агентство ЛЕТА, НКП будет ждать предложения премьер-министра Кришьяниса Кариньша о том, как в дальнейшем могут быть разделены министерские посты. Если коалиция предложит партиям выдвигать собственных кандидатов на министерские посты, то НКП будет готова это сделать.

Подчеркнув, что НКП может в случае необходимости выдвинуть подходящих кандидатов на все должности в правительстве, Эглитис сообщил ЛЕТА, что его кандидатура будет выдвинута от партии на должность министра и финансов, и экономики.

Кандидатура Эглитиса на указанные должности была рассмотрена правлением Новой консервативной партии.

До сих пор новые консерваторы часто критиковали Министерство финансов, за которое отвечало "Новое Единство", а также представителя этой партии министра финансов Яниса Рейрса, указывая на возможность смены руководства министерства.

В настоящее время занять пост министра экономики надеется Национальное объединение, выдвигая на этот пост Яниса Витенбергса. В свою очередь партия "KPV LV", выдвинувшая на пост министра предпринимателя Петериса Шмидре, хочет, чтобы это министерство находилось под ее ответственностью.

Как сообщалось ранее, партнеры по коалиции сегодня обсудят возможность изменения пропорции министерских портфелей.