Новая консервативная партия меняет название на "Консервативные"
Foto: DELFI

На общем собрании Новой консервативной партии было принято решение поменять название на "Консервативные".

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Решение изменить название партии было принято потому, что "Консервативные" больше не являются партией молодых энтузиастов. Теперь эта партия уже представлена в Сейме, правительстве, Рижской думе и других самоуправлениях Латвии.

Также на общем собрании было принято решение расширить правление, и теперь в него вошли депутаты Сейма Кришьянис Фелдманс и Юрис Юрашс, министры Талис Линкайтс, Гатис Эглитис и Анита Муйжниеце, а также депутат Рижской думы Линда Озола. Главой правления партии повторно избран Янис Борданс.

Борданс заявил, что Латвия должна обратиться к НАТО с просьбой принять в ряды Альянса Украину. По словам министра юстиции, за минувший год Украина провела существенные реформы в своем государстве, уменьшив власть олигархов и политическую коррупцию. Борданс полагает, что народ Украины и политическое руководство страны доказали, что они не только на словах, но и на деле поддерживают западные ценности.

Председатель партии также заявил, что специалисты Минюста до 4 марта подготовят сообщение и проект обращения Латвии в международный уголовный суд "о военных преступлениях российских вооруженных сил и преступлениях против человечества во время нападения России в Украину".

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